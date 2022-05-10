Bizim Toptan, yılın ilk çeyreğinde cirosunu 2,3 milyar TL'ye yükseltti

Türkiye'nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2022 yılının ilk çeyrek sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Bizim Toptan, 2022 yılının ilk üç ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62,3 artırarak 2,3 milyar TL'ye yükseltti. Bizim Toptan'ın müşterilerinin ihtiyacını her kanaldan karşılayabilme kabiliyetiyle yılın ilk çeyreğinde özellikle otel, restoran, kafe, akaryakıt istasyonu gibi kurumsal müşterilere hizmet verdiği Ev Dışı Tüketim (EDT) alanındaki büyümesi finansal sonuçlara olumlu katkı sağladı. Bizim Toptan'ın satın alma iş ortaklığı modeli olan Seç Market de 2022'nin ilk üç ayında iş ortaklarının sayısını artırmayı sürdürerek büyümede etkili oldu. Esnafa güç katan iş ortaklığı modeli olan Seç Market'in mağaza sayısı yılın ilk üç ayının sonunda bin 864'e ulaştı.





“Gelirlerimizin artmasında dijitalleşmenin önemli payı var”

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Bizim Toptan'ın gösterdiği başarılı performansla ilgili şunları söyledi: “Çok kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşme yatırımlarımızın sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapımızla 2022 yılının ilk çeyreğinde de satış gelirlerimizi, kârlılığımızı ve müşteri sayımızı artırdık. SAP altyapısına geçiş projemiz sayesinde ilerleyen dönemlerde dijital altyapımız daha da güçlenecek ve dijitalleşmeye yönelik projelerimiz artacak. Böylece halihazırda yapay zekâ destekli modellerimizle müşterilerimize sunduğumuz kişiselleştirilmiş kampanyalar gibi avantajları çeşitlendireceğiz. Bu çalışmalarımız özellikle kurumsal müşterilerimize hizmet verdiğimiz EDT tarafındaki büyümemize de katkı sağlıyor. Bununla birlikte Seç Market modelimizle hem iş birliği içinde olduğumuz esnafımıza kazandırıyor hem de aramıza yeni katılan iş ortaklarımızla daha güçlü bir ekosistem oluşturarak gelirlerimizi artırıyoruz. 2022'de dijitalleşme projelerimizi artırmayı ve güçlü performans göstermeyi sürdüreceğiz.”