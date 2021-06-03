bizz@kampüs'te 1556 takım Ülker Hanımeller için yarıştı

Bu yıl 10. kez düzenlenen, üniversitelerin 3., 4. sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin Ülker Hanımeller markası için yenilikçi pazarlama fikirleriyle yarıştığı ‘bizz@kampüs'ün ödül töreni online olarak gerçekleştirildi. Bu yıl 180 farklı üniversiteden bin 556 takım ve 3 bin 704 öğrencinin başvurduğu bizz@kampüs'e bugüne kadar 10 binden fazla takım, 30 bini aşkın öğrenci katıldı.

Yarışmada birinciliğe Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri Ekin Ömür ve Nagihan Aslanhan'ın oluşturduğu “Cookie Monsters” takımının projesi seçilirken, ikincilik ödülüne Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bölümleri öğrencileri Melisa Şimşek, Melih Çalım ve Çağla Çalışkan'ın kurduğu “Genç Kafası” takımının projesi, üçüncülük ödülüne ise Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri Yağmur Deniz Aydın ve Suhan Sürmeli'nin “Süper Limonlar” takımının projesi layık görüldü. İlk üçe girenlere uzun dönem staj imkanının da sağlandığı yarışmada; birinci olan takım 20 bin TL, ikinci olan takım 15 bin TL ve üçüncü olan takım da 10 bin TL para ödülü kazandı.

"Pazarlama alanında gençlerimize deneyim ortamı sağlıyoruz"

bizz@kampüs'te bugüne kadar binlerce öğrenciyle bir araya geldiklerini dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan, “Yarışmamızla Ülker'in en beğenilen ürünlerinin geleceğine, gençlerimizin gözünden bakıyoruz. Burada aldığımız geri bildirimlerle Ülker markalarının gençlerimizin zihninde nasıl konumlandığına dair, önemli ipuçları elde ediyoruz. Öğrencilerimiz geçmiş yıllarda Biskrem, Ülker Çikolata, Ülker Çikolatalı Gofret, Dankek 8 Kek, Cafe Crown, Krispi, Metro, Oneo ve Halley markalarımız için yarışmıştı. Bu yıl takımlar Hanımeller markamız için çok değerli projeler geliştirdi. Pandemi koşullarına rağmen başvuru sayısındaki yüzde 29 artış, bizz@kampüs'ün öğrenciler için ne kadar önemli bir deneyim ortamı oluşturduğunun kanıtı oldu. Öğrencilerimizin bizz@kampüs'te edindikleri tecrübenin mesleki kariyerlerinde önemli bir basamak olduğuna inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

bizz@kampüs'ün öğrenciler için benzersiz bir deneyim ortamı sağladığına dikkat çeken Buyurgan, “77 yılını geride bıraktığımız Ülker markası hemen hepimizin çocukluk anılarını tazeleyen, geçmişten bugüne dinamizmini ve etkisini devam ettiren köklü bir marka. Ar-Ge'den üretime birçok alanda iş olanağı sunmamız bizi özellikle gençlerin gözünde başvuru yapmak istedikleri şirketler arasında üst sıralara taşıyor. Yetenek kazanımı konusunda proje yarışmamız bizz@kampüs, staj programlarımız ve Yıldız Holding liderliğinde yürütülen JOB@Yıldız Holding staj ve yeni mezun işe alım programı önemli araçlarımız. Bu programlar sayesinde genç mezunları her yıl uygun departmanlarımıza yerleştiriyoruz. Genç yetenekleri keşfetmekten ve onları şirketimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Mentorluk ve eğitim destekleri

Yarışmada proje sunumları pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, Ülker CMO'su Aslı Özen Turhan, Ülker Unlu Mamuller ve Çikolata Üretim Başkan Yardımcısı Kadir Kamadan, Ülker Tüketici ve Pazar Araştırmaları Türkiye Bölgesi Lideri Asya Ceyhun, Ülker Bisküvi İş Birimi Pazarlama Direktörü Mustafa Kabakçı, Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ve Gazeteci-Yazar Elif Ergu Demiral'dan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Final etabında gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler düzenlenirken, pazarlama odaklı webinarla sürece hazırlamaları sağlandı. Finalist takımlara mentorluk ve sunum teknikleri eğitimleri de verildi.