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Bjelica, bu gece Trabzonspor için geliyor!

Bjelica, bu gece Trabzonspor için geliyor!
Bjelica, bu gece Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor, teknik direktör konusunda 51 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe aldı. Bjelica, bu gece İstanbul'a gelerek bordo-mavili yetkililerle son detayları konuşacak.

Teknik direktör konusunda bir süredir görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Nenad Bjelica'da karar kıldı. 51 yaşındaki Hırvat teknik adam ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe alan bordo-mavililer, Bjelica'yı bu gece İstanbul'a getirecek. Nenda Bjelica, son olarak ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik direktör, kariyerinde Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev aldı.

Gökmen Şahin

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