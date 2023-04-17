Bjelica, bu gece Trabzonspor için geliyor!

Teknik direktör konusunda bir süredir görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Nenad Bjelica'da karar kıldı. 51 yaşındaki Hırvat teknik adam ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe alan bordo-mavililer, Bjelica'yı bu gece İstanbul'a getirecek. Nenda Bjelica, son olarak ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik direktör, kariyerinde Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev aldı.

Gökmen Şahin

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