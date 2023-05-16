Bjelica, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sürprize hazırlanılıyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile 26 yıllık deplasman hasretine son vermeyi hedefliyor. Şampiyonluğun ardından bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, yönetim ve teknik heyet değişikliklerinin ardından göreve getirdiği Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de ilk galibiyetine MKE Ankaragücü karşısında imza atmıştı.

Bjelica sürprizleri

Takımına güven aşılama yolunda önemli adımlar atan Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sürprize hazırlanıyor. Karadeniz ekibinde yeni oyun anlayışı yerleştirmeye çalışan tecrübeli teknik adam, öğrencileriyle birlikte sarı-lacivertli takımın eksik yönlerini çalışıp, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde ise yardımcılarıyla birlikte şampiyonluk mücadelesi veren rakibinin analizlerini yaparak, elindeki oyuncu grubuyla sahada ortaya koyabilecekleri formasyonlar üzerinde duruyor.

Hasreti, avantaja çevirmeyi planlıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bu sezon bordo-mavililerin hem deplasman fobisini hem de Fenerbahçe karşısındaki 26 yıllık özlemi avantaja çevirmeyi planlıyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda mental yorgunluğu gidermeye çalışan Hırvat çalıştırıcı, takımdaşlık ruhu ve özgüvenlerinin oturması adına zorlu müsabakanın önemine dikkat çekerken, kaybedilmiş gibi gözüken sezonda deplasmanda alacakları galibiyetle önemli kazanımlar elde edebileceklerini vurguluyor.

Bjelica, 26 yıllık galibiyet özlemine son vererek tarihe geçebilir

Trabzonspor'un başında yaklaşık 1 aydır bulunan Hırvat çalıştırıcı, 18 Mayıs Perşembe günü Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında alacağı galibiyetle tarihe geçebilir. Sarı-lacivertli takımı evinde en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, söz konusu dönemden sonra ligde rakibi karşısında kazanamadı. Karadeniz ekibi, son 25 dış saha maçında 13 mağlubiyet, 12 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'ye karşı deplasmandaki son 25 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-1999: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

1999-2000: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 -1

2000-2001: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5-2

2001-2002: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-0

2002-2003: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-2

2003-2004: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1

2004-2005: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 -1

2005-2006: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

2006-2007: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 -2 (İzmir'de oynandı)

2007-2008: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 -2

2008-2009: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 -0

2009-2010: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2010-2011: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2- 0

2011-2012: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 -0 (Lig Grubu)

Süper Final: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 -0

2012-2013: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 -0

2013-2014: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 -0

2014-2015: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 -0

2015-2016: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 -0

2016-2017: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2017-2018: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

2018-2019: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2019-2020: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2020-2021: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1

2021-2022: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

Gökmen Şahin







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