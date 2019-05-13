BJK Alanya Canlı İzle Bein Sports| Beşiktaş Alanyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Beşiktaş Alanyaspor canlı izle Bein Sports AZ TV İDMAN TV Justin Tv Netspor maçı veriyor mu? Siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak az olan şampiyonluk şansını ve ilk 2'ye girme umudunu sürdürmek istiyor.Alanyaspor ise maçtan puan veya puanlar alma peşinde.Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.İşte karşılaşmaya dair detaylar...

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz.

A. ALANYASPOR: Haydar, Cenk Ahmet, Welinton, Caulker, NSakala, Ozan, Efecan, Villafanez, Djalma, J. Fernandes, Cisse.

Beşiktaş Alanyaspor nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Alanyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İDMAN TV EKRANLARINDAN İSE YAYINLANMAYACAK.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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