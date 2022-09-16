BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski Genel Müdürü Özbağ'ın cenazesine katıldı

İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kaptan Demir Çelik Grubu'nun eski Genel Müdürü Bekir Özbağ için Karabük'te cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene Özbağ'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Beşiktaş J.K. Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, babası Kaptan Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi, Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri Özbağ'ın yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti. Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özbağ'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.
Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem