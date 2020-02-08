BJK Gaziantep Canlı İzle Bein Sports| Beşiktaş Gaziantep Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

BJK Gaziantep canlı izle... Süper Lig'in 21. haftası Sergen Yalçın gelmesiyle farklı bir hava kazanan Beşiktaş ile geçen hafta lider DG Sivasspor'u 5-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekibin ilginç mücadelesine sahne olacak. 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak olan maçla birlikte iki takım 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Daha önce 6 resmi karşılaşmada birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelesinde Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet aldı. İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı maçta ise 3-2'lik skorla gülen taraf Gaziantep FK oldu. İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Gaziantep ekibi ise sadece 5 gol kaydetti. Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de ise sakatlığı bulunan Tetteh, Muğdat Çelik ve Jefferson'un yanı sıra savunmanın önemli ismi Papy Djilobodji de sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

İstanbul'da, 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Beşiktaş - Gaziantep maçı İlk 11'leri belli oldu!

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode

Beşiktaş Gaziantep nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Gaziantep maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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