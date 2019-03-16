BJK Göztepe Canlı İzle Bein Sports| Beşiktaş Göztepe CANLI SKOR Maç Kaç Kaç !

BJK Göztepe canlı izle, BJK Göztepe şifresiz izle AZ TV İDMAN TV JUSTİN TV Netspor maçı veriyor mu? Beşiktaş Göztepe maçı saat 19:00'da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.İki takım arasındaki karşılaşmayı ise Serkan Çınar yönetecek. İşte maça dair detaylar...

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Atiker Konyaspor'u son dakika golüyle sahasında 3-2 yenerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, bu hafta da taraftarı önünde boy gösterecek. İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL

2. Kategori: 225TL

3. Kategori: 205TL

4. Kategori: 195TL

5. Kategori: 165TL

6. Kategori: 150TL

7. Kategori: 100TL

8. Kategori: 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

Beşiktaş Göztepe nasıl canlı izlenir?





Beşiktaş Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele Az Tv İdman Tv ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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