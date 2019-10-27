BJK GS Canlı İzle Bein Sports| Beşiktaş Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç

BJK GS Canlı İzle... Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, yarın saat 19.00'da sahasında Galatasaray ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 13 puanla 6. sırada yer alıyor. siyah-beyazlılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 13. sırada bulunuyor.

346. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 345 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 110 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 484 golüne Beşiktaş 452 ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 122 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 35 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 128 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında 9 lig, 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında siyah-beyazlılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu maçlar içerisinde 2016 yılında Galatasaray, Türkiye Süper Kupa'yı Beşiktaş'a karşı penaltılarla kazandı.

Son 10 maçta alınan ise sonuçlar şöyle:

24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Lig)

Beşiktaş Galatasaray nasıl canlı izlenir?





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Galatasaray ligde 7 maçtır yenilmiyor

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e mağlup olan Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak ligde üst sıraları bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında mağlup olduktan sonra oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef derbiden 3 puanla dönmek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında Denizlispor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 7 müsabakada da rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Aslan bu süreçte 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

En golcü Babel

Galatasaray, ligde geride kalan 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların en golcüsü Hollandalı futbolcu Ryan Babel. 3 gollü Babel'i, 2 golle Florin Andone ve 1'er golle Jean Michael Seri, Adem Büyük, Younes Belhanda ve Radamel Falcao takip etti.

En az gol yiyen ikinci takım

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği başarılı performansla takımını ayakta tutuyor. Muslera, gerek ligde gerekse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan müsabakalarda çıkardığı pozisyonlarla takımına önemli katkıda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde yediği 8 golle kalesinde en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. İlk sırada ise 7 golle Göztepe yer alıyor.

Ömer Bayram cezalı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Ömer Bayram cezalı durumda bulunuyor. Geçtiğimiz Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı durma düşen Ömer, derbide takımını yalnız bırakacak. Sivasspor karşısında cezasını tamamlayan Brezilyalı futbolcu Mariano da Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde derbide sahada olabilecek.