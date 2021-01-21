İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BJK Karagümrük maçı canlı anlatımı | Karagümrük 0 - 0 Beşiktaş

BJK Karagümrük maçı canlı anlatımı | Karagümrük 0 - 0 Beşiktaş
BJK Karagümrük maçı canlı anlatımı | Karagümrük 0 - 0 Beşiktaş

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Karagümrük 0 - 0 Beşiktaş

25' Fabio Borini'nin sol taraftan ortasında altıpasta Badou Ndiaye'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıkıyor.
 

21' Beşiktaş, bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

8' Rıdvan Yılmaz, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

1' Mücadelede illk yarı başladı. 

Maç kadroları:

Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.