BJK Karagümrük maçı canlı anlatımı | Karagümrük 0 - 0 Beşiktaş

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Karagümrük 0 - 0 Beşiktaş
25' Fabio Borini'nin sol taraftan ortasında altıpasta Badou Ndiaye'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıkıyor.
21' Beşiktaş, bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.
8' Rıdvan Yılmaz, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
1' Mücadelede illk yarı başladı.
Maç kadroları:
Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Aboubakar.