BJK Rize Canlı İzle Bein Sports| Beşiktaş Rizespor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

BJK Rize Canlı İzle... Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, bugün saat 21:45'te Çaykur Rizespor'u konuk edecek.İki takım Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Takımlar arasında geride kalan 36 lig maçından 23'ünü Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.İşte mücadeleye dair ilişkin tüm detaylar...

MUHTEMEL İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, N'Koudou, Güven.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

RİZESPOR: Gökhan, Aberhoune, Chatziisaias, Melnjak, Moroziuk, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan

Beşiktaş Rizespor nasıl canlı izlenir?





Beşiktaş Rizespor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

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