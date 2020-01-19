BJK Sivas Canlı İzle Bein Sports| Beşiktaş Sivasspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Beşiktaş Sivasspor canlı izle... Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk haftasında lider Sivasspor'u konuk edecek. 37 puanlı rakibinin 7 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılarda tek hedef 3 puan. Yiğidolar ise Süper Lig'de bugüne kadar Galatasaray ve Fenerbahçe ile 27'şer kez karşılaştı. ‘3 büyükler' ile son 14 sezonda ligde yaptığı 81 maçta 18 galibiyet elde eden Sivasspor, bu 3 rakibiyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlikle, 51 defa da mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a karşı ilginç istatistik

Yiğidolar, Beşiktaş'a karşı ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 9 kez deviren Sivasspor, bu galibiyetlerin 4'ünü 1-0'lık skorlarla elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde 13 defa yenildiği siyah-beyazlılarla 5 defa da berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, '3 büyükler' karşısındaki son galibiyetini, bu sezon ligin ilk yarısında Sivas'ta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek elde etmişti.

Sivasspor'un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyetleri şöyle:

2005-2006 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2006-2007 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2007-2008 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

2008-2009 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 0

2008-2009 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1

2010-2011 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2011-2012 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0

2010-2011 Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2

2012-2013 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2013-2014 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0

2013-2014 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2013-2014 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

2017-2018 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1

2017-2018 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2018-2019 Sivasspor: 4 - Galatasaray: 1

2018-2019 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

2019-2020 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

2019-2020 Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1

Beşiktaş Sivasspor nasıl canlı izlenir?





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