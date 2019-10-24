BKM Genel Müdürü Canko: 'Blockchain'de dünyaya göre daha iyi yerdeyiz'

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesini kendine misyon edinen Blockchain Türkiye Platformu'nun (BCTR), 1'inci Yıl Dönümü Etkinliği'nde yapılan çalışmalar paylaşıldı. Verilen bilgiye göre, aradan geçen bir yılı aşan zamanda, BCTR çatısı altında önemli büyüme hızı ile 42 platin ve 33 altın olmak üzere toplam 75 üyeye ulaşıldı. Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere pek çok akademik kurum ve STK ile İş Birliği gerçekleştirildi. Her biri Türkiye'nin önde gelen ve uluslararası etki gücüne sahip kurumsal üyelerin katılımları ile çalışma gruplarında önemli raporlar yayımlandı.

Yapılan etkinliğe Blockchain Türkiye Platformu kurucu üyeleri Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, BCTR üyeleri, iş birliklerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Blockchain'de dünyaya göre daha iyi yerdeyiz"

Yaptıkları çalışmalara değinen Dr. Soner Canko, "Blokchain Türkiye tam 1 yıl önce kuruldu. Bir yılda 75 üye 12 işbirliği ortağı edindik. 4 çalışma grubu kurup 6 raporu paylaştık. Tüm bunlara bakıldığında bir senelik zaman diliminde yeni emekleyen bir teknolojiyi anlatmak için önemli bir adım attığımı söyleyebiliriz. Blockchain en çok konuşulan ama en az iş yapılan kelimelerden bir tanesi. Biz dünyaya göre felsefi olarak dersine çalışıyoruz. Blockchain içinde dünya devi markalar görüyorsunuz. Hiçbir sektör kısıtlaması koymadan bir araya gelip diyoruz ki: Biz, Türkiye'deki iş modellerini blok zincir teknolojisini nasıl geliştirebiliriz? Dünya ya göre daha iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Batıda blok zincir kapitalist bir düzen içerisinde ele alınıp tüketilmeye çalışıyor. Biz daha serinkanlı bir şekilde ele alıp anlayıp ülkemiz için çalışıyoruz. Blokchain ile ilgili en önemli çalışmalar rakip veya ilgisiz görünen paydaşları bir araya getiriyoruz. Rekabet tanımı altında bir arya gelmeyenleri aynı masada bir araya getirip blok zincir ile nasıl iş modelleri üretebilirler diye çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı en önemli destekçilerden. Kamusu özeli, büyüğü küçüğü tüm paydaşlar bir masada bir araya gelip bu teknolojiyi ıskalamamak öncü kılmak için kafa yoruyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyada olan hiçbir araştırmadan aşağı kalır yanımız yok"

Faruk Eczacıbaşı ise şöyle konuştu: "Bir sene içinde geniş çalışmalar yaptık. Teknolojide hızlı ilerliyor. Biz onu içebiliyor muyuz bilmiyorum. Dünyada olan hiçbir araştırmadan aşağı kalır yanımız yok. Kendi içimizde araştırmalara devam ediyoruz. Dünyadaki araştırmalardan yararlanıyoruz. Bunların sonu bir network işi. Birlikte çalışmayı öğrenmemiz lazım. Zaman içerinde daha fazla ilişkiler sıkılaşacak. Şu anda çalışma gruplarımız var. Bu gruplar yeni çalışma grupları içerecek.Burada katılımcılar da çok önemli. Türkiye'de bu konuda gerçekten çok bilgili araştırmış arkadaşlar var. Ortak değerlendirme fırsatları herkese daha fazla olanak getirecek. Türkiye'yi blockchain'de oldukça iyi noktada görüyorum. Dünyanın her yerinde farklı araştırmalar var. Ama bu potansiyeli biz çok iyi değerlendiriyoruz. Mümkün olduğu kadar ilgili ekiplerin bu platformlardan yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan gerçekten güzel fırsatlar ve öbür yanda bilinmeyen tehlikeler var. Bunları da minimize etmek hepimizin görevi".

Adem Gürer - Ozan Buğra Koşar