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BKM Mutfak komedyenlerinden Özgür Turhan, stand up gösterisiyle Türkiye turnesinde

BKM Mutfak komedyenlerinden Özgür Turhan, stand up gösterisiyle Türkiye turnesinde
BKM Mutfak komedyenlerinden Özgür Turhan, stand up gösterisiyle Türkiye turnesinde

BKM Mutfak komedyenlerinden Özgür Turhan, tek kişilik stand up gösterisiyle 12 Şubat'tan 6 Mart’a kadar sürecek Türkiye turnesinde seyircisiyle buluşacak. Gösterilerin biletlerine "Biletinial" adresinden ulaşılabilecek.

Film-dizi oyuncusu, sosyal medya fenomeni ve komedyen Özgür Turhan, 12 Şubat-6 Mart tarihleri arasında eğlenceli stand up gösterisiyle Bursa, Samsun, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana ve Eskişehir'deki seyircilerle buluşacak. Turnenin biletleri; kültür, sanat, eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan etkinlik biletleme platformu "Biletinal" üzerinden satışa çıktı.

Adil Özdemir

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