BKM Mutfak komedyenlerinden Özgür Turhan, stand up gösterisiyle Türkiye turnesinde

Film-dizi oyuncusu, sosyal medya fenomeni ve komedyen Özgür Turhan, 12 Şubat-6 Mart tarihleri arasında eğlenceli stand up gösterisiyle Bursa, Samsun, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana ve Eskişehir'deki seyircilerle buluşacak. Turnenin biletleri; kültür, sanat, eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan etkinlik biletleme platformu "Biletinal" üzerinden satışa çıktı.

Adil Özdemir

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