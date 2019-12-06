Black Desert Mobile, 9 Aralık'ta ön indirme başlıyor

Pearl Abyss, açık dünya aksiyonu olan MMORPG Black Desert Mobile'ın 9 Aralık tarihinden itibaren iOS ve Android platformlarında ön indirmeye hazır olacağını bildirdi. Ön indirme ile maceracılar 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek tanıtım öncesinde karakter özelleştirebilecek ve aile isimlerini oluşturabilecekler.

Yapılan bilgilendirmede; maceracılar, ön indirmeyi tamamladıktan sonra Black Desert serisinin oyun içi özelliklerinden biri olan karakter özelleştirme aracılığı ile karakterlerini oluşturabilirler. Mobil cihazlarda Black Desert PC ve konsol platformlarıyla aynı düzeyde özelleştirme seçenekleri sunulacak. Ayrıca maceracılar, Warrior, Ranger, Giant, Witch ve Valkyrie karakterleri ile toplamda 5 sınıf arasından istediklerini seçerek özelleştirme yapabilecekler.

Mobil oyun; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Tayca ve Endonezce dillerinde destek veriyor.