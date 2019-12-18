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Black Desert Mobile dünyada ilk sıralarda

Black Desert Mobile dünyada ilk sıralarda
Black Desert Mobile dünyada ilk sıralarda

Sevilen oyun Black Desert Mobile dünya listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren oyunun geliştiricisi Pearl Abyss'in CBO'su Kevin Kim, “4,5 milyon ön kayıt rakamları ile beklentileri doruk noktasına çıkaran Black Desert Mobile, 4.5 puanlık kullanıcı oyuyla kayıtlara geçerken daha ilk günden çok sayıda oyuncu ön kayıt yapmak için sıraya girdi. Black Desert Mobile, 14 Aralık tarihinde Google Play Store'daki popüler ücretsiz oyunlar sıralamasında 1. sıraya ulaşırken Google Play ve Apple Store RPG kategorilerinde hala popülerliğini korumaya devam ediyor. Oyun, popüler oyunlar listesinde Rusya'da 1. sırada, Fransa'da 2. ve Almanya'da 3. sırada olmak üzere Avrupa'da da üst sıralarda yer aldı.

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