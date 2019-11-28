Black Desert Mobile ön kayıt rakamları 4 milyona ulaştı

Video oyun geliştiricisi Pearl Abyss, Açık Dünya Aksiyon MMORPG Black Desert Mobile'ın 11 Aralık'ta gerçekleşecek olan dünya çapında lansmanı öncesinde, ön kayıt rakamlarının 4 milyona ulaştığını açıkladı. Eylül ayının 27'sinde başlayan ön kayıtların, tüm dünyadaki fanların destekleriyle geniş çaplı bir pazarlama kampanyası olmamasına rağmen hızlı bir başarı sergilediği bildirildi.

Yapılan açıklamada 4 milyon ön kayıt rakamlarına ulaşmayı kutlamak amacıyla, sosyal medyada çeşitli hediye etkinlikleri yapılmaya başlandığı aktarıldı. Kullanıcıların, oyunun resmi sosyal medyasından etkinlilere ve çekilişlere katışabilecekleri kaydedildi. Toplamda 10 maceracının seçileceği çekilişin sonuçları 30 Aralık'a kadar açıklanacak. Çekilişi kazanan maceracılar, stres topu, telefon yüzüğü, gundam model, çıkartma, mıknatıs ve not defteri gibi çeşitli Kara Ruh temalı ürünlerden oluşan Black Desert Mobile Özel Hediye Paketi'nin sahibi olacakları bildirildi.

Oyunun, 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek dünya çapındaki tanıtımı ile maceracıların halihazırda PC, ve oyun konsollarının yanı sıra birkaç ülkede hizmet veren mobil platformlarla tadını çıkardıkları hızlı aksiyon savaş sistemleri ve ayrıntılı özelleştirme seçeneklerini aynı şekilde maceracılarla buluşacağı duyuruldu.