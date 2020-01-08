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Black Desert Mobile yeni güncelleme içeriklerini tanıttı

Black Desert Mobile yeni güncelleme içeriklerini tanıttı
Black Desert Mobile yeni güncelleme içeriklerini tanıttı

Black Desert Mobile, Guild War sistemi ile birlikte çeşitli güncelleme içeriklerini tanıttı.

Black Desert Mobile, Guild War Sistemi ile birlikte çeşitli güncelleme içeriklerini tanıttı. Yapılan bilgilendirmede; mobil oyuna daha fazla savaş içeriği eklenirken; maceracılar genişletilen Ancient Ruin bölgesinde keşfe çıkabilecek ve birbirlerine Guild savaşı ilan edebilecekler. Yeni eklenen bu sistem ile birlikte maceracılar bir Guild'e katılarak, Guild War modunu deneyimleyebilecekler.

Ayrıca; bunun yanında, Ancient Ruin'e 6'ncı ve 7'nci odalar eklenerek zorluk seviyesi artırıldığı belirtilirken, Ancient Ruin'in işbirlikçi savaş modu, daha yüksek savaş puanına sahip maceracıların daha güçlü Ancient Warrior Kabuamilles'lere meydan okumalarını ve Ancient Warrior'ları yenerek daha iyi ödüller elde etmelerini sağlayacak.

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