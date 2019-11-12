Black Desert Mobile'in açılış tarihi belli oldu

Pearl Abyss, açık dünya aksiyonu olan MMORPG Black Desert Mobile'ı büyük açılışını 11 Aralık'ta gerçekleştireceğini duyurdu. Mobil oyun; iOS ve Android cihazlarda oynanabileceği belirtilirken, 3 milyon ön kayıt rakamlarına ulaştı. Ayrıca oyun yeni özellikleri ve 9 farklı dil desteği ile tüm dünyadaki maceracılara ulaşacak.

Yapılan bilgilendirmede; Black Desert Mobile 11 Aralık tarihinden itibaren, halihazırda PC, Xbox One, PlayStation ve bazı ülkelere mahsus olmak üzere mobil platformlarında mevcut bulunan hızlı aksiyon savaş sistemi ile derinlemesine ayrıntılı karakter özelleştirme seçeneklerinin aynısını sunacak. Öte yandan; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Tayca, Endonezce, Geleneksel Çince ve Çince dillerini destekleyerek oyunun dünya çapında erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.