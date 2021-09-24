BlindLook'un hikayesi anlatıldı

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor, onların fikirlerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlıyor.

Başvuruları devam eden programın daha önceki kazananları arasında yer alan BlindLook girişiminin kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın, “Engelsiz bir hayat mümkün” diyerek kolları sıvadı. Kendisi de doğuştan görme engelli bir kadın girişimci olan Sadriye Görece, girişimci adaylarını cesaretlendirmek adına başarı öyküsünü Redbull.com'a aktardı. Görece, “Biz; BlindLook olarak görme engelliler sosyal hayata özgürce dahil olabilsin, dijital hizmetlerden kimseye bağlı olmadan faydalanabilsin diye çalışıyoruz. Yolculuğumuza ilk olarak restoran menülerinde başladık. Çünkü biliyoruz ki dışarıda yemek yemek sosyalleşmede çok büyük bir adım. Uygulama ile çözdüğümüz sorunları bizzat yaşayan bir görme engelli olarak bu sorunlara tüm görme engelliler için çözüm oluşturabilmek için çalışıyorum” diye konuştu.

Başvurular devam ediyor

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Son başvuru tarihi 24 Ekim

Verilen bilgiye göre, “Dünyayı iyileştirecek teknoloji odaklı bir fikrim var” diyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri; başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Teknolojiyi kullanarak değişim oluşturmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek Red Bull Basement'a başvurular ise 24 Ekim'e kadar devam ediyor. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresiyle buluşma imkânı yakalıyor. Ülkelerin finalistleri Kasım 2021'de açıklanacak. Aralık ayında İstanbul'da gerçekleşecek etkinliğin Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanan katılımcılar, ayrıca final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme imkanı bulacak.