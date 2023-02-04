Blinken: 'Hava sahamızdaki balon açık bir şekilde egemenliğimizin ihlali'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile Washington'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Blinken, Çin'e ait bir yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD semalarında tespit edilmesinin ardından iptal ettiği Pekin ziyaretine değindi. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından şartların "yapıcı bir ziyaret" için elverişli olmadığı sonucuna vardıklarını kaydeden Blinken, "ABD hava sahasında bir istihbarat balonunun uçurulması açık bir şekilde egemenliğimizin ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kabul edilemez ve bunu Çin'e de ilettik" şeklinde konuştu. "Hava sahası bu şekilde ihlal edilmiş her ülkenin aynı yanıtını vereceğini düşünüyorum" diyen Blinken, "Bu sorumsuzca bir eylem. Çin'in tam da benim planlanan ziyaretimin öncesinde bu adımı atmaya karar vermesi, yapmayı planladığımız kapsamlı görüşmelere zarar verdi" ifadelerini kullandı. Buna rağmen iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasının önemli olduğunu vurgulayan Blinken, ABD'nin Pekin ile diplomatik angajmanlara halen bağlı olduğunu muhataplarına ilettiğini ifade etti.

Güvenlik taahhüdünü yineledi

Blinken, Kore Yarımadası'ndaki zorlu güvenlik ortamına da değindiği konuşmasında, ülkesinin Güney Kore'ye yönelik savunma taahhüdünü yineledi. Güney Kore'nin resmi adına atıfla, "Nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerimiz dahil tüm yeteneklerimizi kullanarak Kore Cumhuriyeti'ni savunmaya kararlıyız" diyen Blinken, "Bu nedenle, müttefiklerimizi, ortaklarımızı, dostlarımızı savunma taahhüdümüz ve genişletilmiş caydırıcılık ilkemiz konusunda Pyongyang başta olmak üzere kimsenin aklında şüphe olmamalı” şeklinde konuştu. Blinken, Seul-Washington ittifakının bölgede barış, refah ve istikrarın temel taşı olduğunu kaydetti.

Park: "Hedef nükleer silahsızlanma"

Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma çabalarının önemini vurgulayan Park ise, "Bakan Blinken ve ben, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı yineledik. Bu kararlılık, Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barışı tesis etmeye yönelik ortak çabalarımızın ön saflarında yer alıyor. Barış, nükleer silahsızlanma olmadan gerçek barış değildir" ifadelerini kullandı. Park, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının yalnızca Kore için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik için de doğrudan ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu hatırlattı.

Kuzey Kore meydan okumuştu

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Perşembe günü yapılan açıklamada, Pyongyang'ın, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına "nükleer silaha karşı nükleer silah, topyekun savaşa karşı topyekun savaş" ilkesi çerçevesinde en sert tepkiyi vereceği ifade edilmişti. "ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresine stratejik varlıklar konuşlandırmaya devam etmesi halinde Pyongyang'ın caydırıcı faaliyetlerini sürdüreceği" vurgulanan açıklamada, Washington'un düşmanca politikası nedeniyle Kuzey Kore'nin ABD ile herhangi bir diyalog arayışında olmadığı belirtilmişti. Blinken'in son açıklamasının Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Burak Ersoy

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