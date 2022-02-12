Blinken: 'Rusya krizi diplomasi ve diyalog yoluyla çözmekle gerçekten ilgileniyorsa biz bunu yapmaya hazırız'

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim giderek artıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fiji'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Blinken, "Rusya kendi yol açtığı bu krizi diplomasi ve diyalog yoluyla çözmekle gerçekten ilgileniyorsa bunu yapmaya hazırız. Ancak bu, gerilimi düşürme bağlamında gerçekleştirilmelidir. Şimdiye kadar sadece Moskova'dan bir tırmanış gördük" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işaret eden Blinken, "Saldırganlık yolunu tercih etmeyeceğini, diplomasi ve diyalog yolunu seçeceğini ummaya devam ediyorum" dedi.

Blinken, "Başkan Putin askeri olarak harekete geçmeye karar verirse dünyanın dört bir yanındaki müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hızla, ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacağız" şeklinde konuştu. "Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini güçlendireceğiz. NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullanan Blinken, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmeyi planladığını aktardı. Blinken, Lavrov'a Rusya'nın ABD'nin krizi çözme tekliflerine vereceği yanıtı soracağını söyleyerek, "Olması gereken her şeye hazırız" mesajını verdi.