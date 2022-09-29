Blinken: 'Silah zoruyla oy kullanmaya zorladılar'

Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da düzenlediği sözde referandumların ardından söz konusu bölgelerden Rusya topraklarına katılıma “evet” denmişti. Rusya'nın sözde referandumlarına yönelik tepkiler sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “Kremlin'in düzmece referandumları, Ukrayna'da daha fazla toprak ele geçirme girişimi anlamına gelen şeyi maskelemek için boşuna bir çabadır” dedi.

Konuşmalarından önemli satır başları

“ABD, bu düzmece referandumların meşruiyetini veya sonucunu tanımıyor ve asla tanımayacak”

“Silah zoruyla oy kullanmaya zorladılar”

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