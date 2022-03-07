İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Blinken: 'Ukraynalıların, Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var'

Blinken: 'Ukraynalıların, Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var'
Blinken: 'Ukraynalıların, Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD basınına verdiği röportajda, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna üzerindeki uçuşa yasak bölge ve Polonya'dan Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan savaş uçakları hakkında konuşan Blinken, “Şu anda Polonyalı dostlarımızla, bu savaş uçaklarını Ukraynalılara vermeyi seçerlerse ihtiyaçlarını karşılamak için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.

Blinken, “NATO, Avrupa Birliği, G7 ülkelerindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla her zaman olduğu gibi yakın bir şekilde çalışıyorum ve hep birlikte Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için adımlar atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin defalarca bunun son günleri olabileceğini söylediği hatırlatılan ve “Rusya onu öldürürse, sonucu ne olur?” sorusuna ise Blinken, “Zelenskiy'nin, gösterdiği liderlik dikkat çekicidir. Sadece bir gün önce arkadaşım ve meslektaşım Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'daydım. Ukraynalıların, şu ya da bu şekilde hükümetin sürekliliği olarak adlandırdığımız şeyin olduğundan emin olmak için hakkında konuşamayacağım veya hiçbir ayrıntıya giremeyeceğim planları var” dedi.

İLGİLİ HABER
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik'
İLGİLİ HABER
Rusya, Harkovda televizyon kulesi vurdu Rusya, Harkov’da televizyon kulesi vurdu
İLGİLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz: &quot;Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor” Almanya Başbakanı Scholz: "Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor”
İLGİLİ HABER
Ukrayna ordusu, Harkovda Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti Ukrayna ordusu, Harkov’da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti
İLGİLİ HABER
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kenti savunmak için hazırlıklara katıldı Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kenti savunmak için hazırlıklara katıldı
İLGİLİ HABER
İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü
İLGİLİ HABER
Ukraynada, Rus savaş uçağı düşürüldü Ukrayna’da, Rus savaş uçağı düşürüldü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.