Blinken: 'Yaşanan sakinlikle Türkiye-Yunanistan arasında yeni fırsatlar oluşabilir'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'da Mega TV'ye röportaj verdi. Blinken gazetecinin, “Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkileri geliştirmeye yönelik bazı adımlar attığını söylediniz. Peki bu adımlar nedir ve yeni bir girişimle mi buradasınız” sorusunu, “İlk etapta odaklanmamız gereken nokta, gerçekten deprem. Yunanistan'ın hemen devreye girerek Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım için ayağa kalkması, Türklerin kalbine ulaşmasında bence önemli bir rol oynadı. Çok sayıda Türk meslektaşımla konuştum ve söyledikleri ilk şeylerden biri, ihtiyaç duydukları anda bu kadar çok Yunan vatandaşının, bu kadar çok yardımın gelmesinin ne kadar anlamlı olduğuydu. Bunun daha iyi bir atmosfer oluşturduğunu düşünüyorum” şeklinde yanıtladı.

Sözlerinin devamında, “Ama bakın, hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de seçim dönemi. Bu her zaman işleri zorlaştırır” diyen Blinken, Yunanistan'ın da Türkiye'nin de ilişkilerde yaşanan sakinliği devam ettirmesini beklediğini belirtti. Blinken, “Bu önümüzdeki aylarda diyaloğun daha da güçlendirilmesi ve uzun süredir devam eden bazı sorunların çözülmesi için iyi bir fırsat olabilir. Biz ABD için bu çok önemli. Çünkü hem Yunanistan hem de Türkiye yakın müttefikler, yakın ortaklar, yakın dostlar ve tabi ki onların bir araya geldiğini görmek istiyoruz. Eğer bunu yaparlarsa oluşacak fırsatların hem Yunanlar hem de Türkler için inanılmaz olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Uzun süredir devam eden sorunların, farklılıkların ve anlaşmazlıkların olduğunu hatırlatan Blinken, “Öyle ya da böyle hiçbir şeyin bir gecede çözüleceğini söylemek istemiyorum. Türkiye elbette şu anda bu depremi atlatmaya odaklanmış durumda” ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.