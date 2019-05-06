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BM: '1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi altında'

BM: '1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi altında'
BM: '1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi altında'

Birleşmiş Milletler (BM), 1 milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, insanların doğal dünyayı tahrip etmesi yüzünden 1 milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirildi. BM'nin 400'den fazla uzmandan oluşan ekibin hazırladığı Politika Yapıcıları için Özet raporunda, dünyadaki tahmini 8 milyon türün son 10 milyon yıldan yüzlerce kat daha hızlı bir şekilde yok olduğu aktarıldı.

Rapora göre, insanların tatlı suya, temiz havaya ve ekilebilir alanlara bağımlı olduğu doğadaki bozulmanın durdurulmasının, insanların özellikle başta yiyecek olmak üzere hemen hemen her şeyi üretip tüketme şeklinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini gerektireceği belirtildi. 

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