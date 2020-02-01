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BM: '25 yılın en kötü istilası'

BM: '25 yılın en kötü istilası'
BM: '25 yılın en kötü istilası'

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), Doğu Afrika’da çöl çekirgesi istilasının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, “25 yılın en kötü istilası” açıklamasını yaptı.

BM: '25 yılın en kötü istilası' - Tıkla İzle

Çöl çekirgeleri (Schistocerca gregaria) Etiyopya, Somali ve Kenya da dahil olmak üzere birçok ülkede hızla ilerliyor. Tarımsal üretimi yüzyıllar boyunca tehdit eden ve türünün en tehlikeli çekirgeleri olarak bilinen çöl çekirgeleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı olan ekili ve biçili arazileri, otlakları tahrip ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), Doğu Afrika'da yayılmaya devam eden çöl çekirgesine karşı uyarıda bulunarak Doğu Afrika ülkelerinin gıda güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı. Son 25 yılın en kötü çöl çekirgesi istilasının yaşandığını belirten yetkililer, özellikle Etiyopya'nın doğusu, Somali ve Kenya'nın kuzeyinde önemli mera alanlarının kullanılamaz hale geldiğini aktardı. Önümüzdeki 5 aylık süre zarfında mevsimsel yağışların başlamasıyla yeni bir çöl çekirgesi istilasının yaşanabileceği belirtildi.

FAO, “Haziran ayına kadar çekirgelerin sayısı artacağı için, istilanın Etiyopya ve Somali'nin güneyi, Uganda ve Güney Sudan'ın kuzeydoğusuna yayılma olasılığı yüksek” açıklamasında bulundu. Değişen iklim koşulları nedeniyle son 25 yılın en kötü çekirge istilasının yaşandığı ifade ediliyor.

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