İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BM: '4 milyon kişi Ukrayna'dan kaçtı'

BM: '4 milyon kişi Ukrayna'dan kaçtı'
BM: '4 milyon kişi Ukrayna'dan kaçtı'

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “4 milyon kişi Ukrayna’dan kaçtı” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı 35. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya'dan kaçan Ukrayna halkı komşu ülkelere sığınıyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından Ukrayna'dan ayrılan kişi sayıları ilgili son verileri paylaşarak, “5 haftalık süre içinde 4 milyon Ukrayna vatandaşı Rusya'nın saldırılarından kaçtı. Ukrayna'ya yeni geldim. Lviv'deki yetkililer, BM ve diğer ortaklarla bu anlamsız savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş insanlara desteğimizi artırmanın yollarını tartışacağız” dedi.

İLGİLİ HABER
Rusyanın Ukrayna ile müzakerelerde bazı şartlardan vazgeçtiği iddiası Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelerde bazı şartlardan vazgeçtiği iddiası
İLGİLİ HABER
İstanbulda barış masası! Ukraynadan ilk açıklama İstanbul'da barış masası! Ukrayna'dan ilk açıklama

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.