İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BM: 'DEAŞ'ın 300 milyon dolarlık serveti var'

BM: 'DEAŞ'ın 300 milyon dolarlık serveti var'
BM: 'DEAŞ'ın 300 milyon dolarlık serveti var'

Birleşmiş Milletler, 2014 yılında Irak ile Suriye’nin büyük kısmını işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın 300 milyon dolarlık bir servete sahip olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres “DEAŞ tehdidi” adlı raporunda, 2017 yılından sonra aldığı ağır darbeler nedeniyle büyük kayıplar veren terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarının son dönemlerde azalmasını ‘geçici' olarak nitelendirdi. Örgütün halen 300 milyon dolar civarında bir servete sahip olduğunu kaydeden Guterres, örgütün bu parayı Irak ile Suriye'de terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğini belirterek, “Örgüt para transferi için resmi olmayan kurumların adını kullanabilir” uyarısında bulundu.
Haziran 2014 yılında Irak ile Suriye'nin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ, ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin desteği ile 2017 yılının sonunda Irak'tan çıkarılmıştı.  

Abdulkadir Hacıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.