BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Engelli Hakları Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Engelli Hakları Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Guterres mesajında, engelli bireylerin haklarının farkına varılmasının bir adalet meselesi olduğunu belirterek, bunun aynı zamanda ortak geleceğe bir yatırım olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerinin haklarının BM'nin 2030 gündeminin kimseyi geride bırakmama konusundaki temel vaadinin de merkezinde yer aldığını aktaran Guterres, "Birleşmiş Milletler'in Engellileri Dahil Etme Stratejisi, yalnızca politika olarak değil, programlarda ve operasyonlarda da engellilerin dahil edilmesine ilişkin etkinliklerin performansını artırmak için bir taahhüddür'' dedi.

Guterres, "Hedefimiz belli. Engelliler de dahil olmak üzere tüm insanların eşit fırsatlardan yararlanabildiği, karar alma süreçlerinde tam söz sahibi olduğu, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel hayattan gerçek anlamda yararlandığı bir dünya'' ifadelerini kullandı.

Bu konuda daha azının beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Değişimin temsilcileri olarak engelli bireylerle birlikte herkes için kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir dünya inşa edebiliriz'' dedi.

Ali Berk Akbaş - Medeni Topaloğlu



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