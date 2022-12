BM Genel Sekreteri Guterres: 'Etkili barış görüşmelerinin yakın zamanda gerçekleşmesi konusunda iyimser değilim'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen yıl sonu basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar hakkında konuşan Guterres, "Etkili barış görüşmelerinin yakın zamanda gerçekleşmesi konusunda iyimser değilim. Askeri çatışmasının devam edeceğini düşünüyorum. Benim kanaatime göre, ciddi barış görüşmelerinin gerçekleşmesi için bir süre beklememiz gerek" ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreteri Guterres, 2023'te barış sağlanmasını da güçlü şekilde umut ettiğini belirtirken, "Tüm bu nedenler, 2023 yılının sonundan önce barışçıl bir çözümün sağlanması için mümkün her şeyin yapılabileceğini gösteriyor" dedi.

