BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a 'sıfır atık' teşekkürü

Antonio Guterres, "sıfır atık" konusundaki çabaları ve çalışmaları dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Guterres'in sözcüsü tarafından BM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin Başbayanı Emine Erdoğan ile görüşmede, sıfır atık konusundaki çabaları ve desteği için kendisine teşekkür edildi. Sorumlu bir atık üretimi ve tüketimi küresel hedeflerin başarıya ulaşmasının anahtarıdır" denildi.

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