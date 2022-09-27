İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a 'sıfır atık' teşekkürü

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a 'sıfır atık' teşekkürü
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a 'sıfır atık' teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "sıfır atık" konusundaki çabaları ve desteğinden ötürü teşekkür etti.

Antonio Guterres, "sıfır atık" konusundaki çabaları ve çalışmaları dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Guterres'in sözcüsü tarafından BM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin Başbayanı Emine Erdoğan ile görüşmede, sıfır atık konusundaki çabaları ve desteği için kendisine teşekkür edildi. Sorumlu bir atık üretimi ve tüketimi küresel hedeflerin başarıya ulaşmasının anahtarıdır" denildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.