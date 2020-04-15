BM Genel Sekreteri Guterres'ten Trump'a uyarı: 'Fonu kesmek için doğru zaman değil'

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir süredir suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) sağladıkları fonu durdurma kararına ilişkin Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Benim inancım, Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklenmesi gerektiğidir. Çünkü dünyanın Covid-19'a karşı savaşı kazanma çabalarında kesinlikle şarttır” ifadelerini kullandı. Korona virüs krizinin atlatılmasından sonra herkesin ders çalışmak için zamanının olacağını belirten Guterres, “Krize herkesin nasıl tepki gösterdiğini göreceğiz” dedi.

Serkan Bayar