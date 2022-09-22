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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'Rusya ile Ukrayna arasındaki mahkum takası' teşekkürü

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'Rusya ile Ukrayna arasındaki mahkum takası' teşekkürü
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'Rusya ile Ukrayna arasındaki mahkum takası' teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Dün Ukrayna ile Rusya arasında 250'den fazla savaş esirinin takas edildiği haberini sevindirici bir gelişme olarak nitelendirek, "Bu anlaşmanın sağlanmasındaki rolleri için Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde "Ukrayna'da Barış ve Güvenliğin Korunması" başlığıyla gerçekleşen toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna-Rusya savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 7 aydır devam eden savaşta tarif edilemez acılara tanık olunduğunu belirten Guterres, "Son gelişmeler tehlikeli ve rahatsız edici. Bir zamanlar düşünülemez olan nükleer çatışma fikri, bir tartışma konusu haline geldi. Bu kendi içerisinde tamamen kabul edilemez. Nükleer silaha sahip tüm devletler, nükleer silahların kullanılmamasını ve aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını yeniden taahhüt etmeli" dedi.

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