BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'Rusya ile Ukrayna arasındaki mahkum takası' teşekkürü

BM Güvenlik Konseyi'nde "Ukrayna'da Barış ve Güvenliğin Korunması" başlığıyla gerçekleşen toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna-Rusya savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 7 aydır devam eden savaşta tarif edilemez acılara tanık olunduğunu belirten Guterres, "Son gelişmeler tehlikeli ve rahatsız edici. Bir zamanlar düşünülemez olan nükleer çatışma fikri, bir tartışma konusu haline geldi. Bu kendi içerisinde tamamen kabul edilemez. Nükleer silaha sahip tüm devletler, nükleer silahların kullanılmamasını ve aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını yeniden taahhüt etmeli" dedi.

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