BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, 2 yıl aradan sonra Kıbrıs'ta

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, dün akşam saatlerinde Kıbrıs'a geldi. Dün ilk olarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ve Rum Başkanlığı Diplomatik Ofisi Başkanı Kyriacos Kouros ile görüşen Lacroix, Kıbrıs'taki 3 günlük ziyareti kapsamında temaslarını sürütüyor. Korona virüs salgının ardından 2 yıl aradan sonra adaya gelen Lacroix, sabah saatlerinde ise Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü. Bugün KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek olan Lacroix öğleden sonra da Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya gelecek.

Lacroix yarın Mağusa'da olacak

BM Genel Sekreteri Yardımcısı yarın, BM Barış Gücü'nün faaliyetlerini yerinde incelemek için Mağusa'ya giderek, ara bölgeyi ziyaret edecek ve burada kendisine UNFICYP yetkilileri tarafından bölgedeki durum ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aktarılacak. Lacroix'in ayrıca BM Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Görevi Ofisi'ni ziyaret ederek, BM Üst Düzey Temsilcisi Jane Holl Lute'un adada iki lider ile yaptığı görüşmeler ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi alacağı kaydedildi.

Lacroix'den Slovakya'ya teşekkür

Kıbrıs'a varışının ardından Jean-Pierre Lacroix, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Slovakya'ya Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'ne 20 yıldan fazla bir süredir destek vermesinden dolayı teşekkür etti.

Laxroix, “20 yıldan fazla bir süredir, 3 bin 800 Slovak barış gücü askeri BM Kıbrıs Barış Gücü'nde hizmet vermektedir. Bu güçlü bağlılık, BM Barış Gücü tarafından içtenlikle takdir edilmektedir. Slovakya'ya desteği için ve barış için hizmet verirken sevdiklerinden uzak tüm kadın ve erkeklere çok teşekkürler” dedi.



Emir Abdurrahman Bulut

