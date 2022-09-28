BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntılar için cuma günü toplanacak

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 noktada görülen gaz sızıntıları ülkeler arasındaki gerilimi artırırken, Danimarka ve Norveç'in yanı sıra Batılı ülkeler de boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj temelli olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Uluslararası kriz devam ederken, Rusya'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıları görüşmek üzere cuma günü toplanacağı bildirildi.

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