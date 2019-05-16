İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BM: 'Halep'teki mülteci kapının bombalanması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti'

BM: 'Halep'teki mülteci kapının bombalanması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti'
BM: 'Halep'teki mülteci kapının bombalanması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti'

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin Halep kentinde bulunan El-Nayrab Filistin mülteci kampının Salı günü bombalanması sonucu kampta kalan 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Suriye'nin Halep kentinde bulunan El-Nayrab Filistin mülteci kampının Salı günü iftar saatinde bombalanması sonucu kampta kalan 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Suriye'nin Halep kentinde, yoğunlukla Filistinli mültecilerin kaldığı El-Nayrab kapının, salı akşamı aileler iftar yapmak için bir araya geldiğinde roketler ile bombalanması sonucu en az 10 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Ölenlerin arasında çocuklar da vardı, bunların en küçüğü ise 6 yaşındaydı. Yaralıların bazılarını durumu ise kritik” denildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.