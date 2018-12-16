'BM İklim Zirvesi' sona erdi

196 ülkeden kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bilimadamları ve sivil toplum örgütlerinden 20 bini aşkın kişinin katıldığı zirvede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'nin, gelişmiş ülkelerin yer aldığı Ek-1 listesinden çıkmak istediğini belirtmiş, iklim değişikliğiyle ilgili mücadele noktasında Türkiye'nin finansa erişim talebi olduğunu söylemişti. Söz konusu finansla birlikte Türkiye'deki iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede projelerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, finansal erişime ilişkin görüşme ve taleplerini ilgili Bakanlıklar, İcra Direktörlüğü ve COP24 Başkanlığına ilettiklerini aktarmıştı. Türkiye'nin bu talebi ve Brezilya'nın Paris Anlaşması'nın 6. maddesine itirazları nedeniyle 14 Aralık'ta bitmesi planlanan İklim Zirvesi 15 Aralık Cumartesi gününe sarktı. Taraflar arasında saatler süren görüşmeler neticesinde sonuç bildirgesine 6. madde yerine tarafların bu hususta anlaşamaya varamadığı, önümüzdeki süreçte çözüm arayışlarının devam edeceği şerhi düşüldü.

2 hafta süren BM İklim Zirvesinin enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu kömürden karşılayan Polonya'da zirvenin düzenlenmesi, zirvenin sponsorluğunu da kömür şirketi Kompania Weglowa'nın üstlenmesi çevreci örgütlerin ve aktivistlerin tepkisini çekmişti. 2020 yılında düzenlenecek bir sonraki zirveye ise Güney Amerika ülkesi Şili ev sahipliği yapacak.

Ebru Orhan