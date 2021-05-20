BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs'ta Filistin için toplanacak

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 27 Mayıs'ta toplanacağını açıkladı. Açıklamada, söz konusu özel oturumun, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerinden Pakistan ve Filistinli yetkililerin dün gece ortak olarak sunduğu resmi talep üzerine gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 230'a, yaralıların sayısının ise bin 710'a ulaştığını açıklamıştı.