BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu İsviçre'deki BM Ofisi Palais des Nations'da başladı. İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'nın talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hakkında acil bir tartışma yapılması yönünde oy kullandı. Ukrayna krizi çalışma programına 5 hayır ve 13 çekimsere karşı 29 evet oyla acil tartışma olarak eklendi.

“İnsan haklarına diktatörler tarafından el konulamaz veya yoksullukla yok edilemez”

BM Sözcüsü Genel Sekreter Antonio Guterres yaptığı açılış konuşmasında, "İnsan haklarına diktatörler tarafından el konulamaz veya yoksullukla yok edilemez. Dünyanın her yerinde insan hakları saldırı altında. Otokrasiler yükselişte. Popülizm, yerlicilik, ırkçılık ve aşırıcılık toplumların altını oyuyor. Bugün, insan hakları ve özgürlükten kaynaklanan çözümleri konuşmak için buradayız. İnsanlar, haklarını ve özgürlüklerini talep etmeye hazırdır. Bu nedenle BM, herkes için ve insan hakları için ayağa kalkmaya hazırdır" ifadelerine yer verdi.

“Çatışma, insan haklarının mutlak inkarıdır”

Guterres, gündeminin Covid-19, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği, siber alanda kanunsuzluk, barış ve güvenlik olduğunu ekledi. Ukrayna'daki çatışmaya son verilmesi çağrısında bulunan Guterres, "Savaşın kaçınılmaz sonucunu biliyoruz o da sivil kayıplar. Çatışma, insan haklarının mutlak inkarıdır. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının tırmanması, insan hakları ihlallerinin artmasına neden oluyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid ise, "Göreve geldiğimde somut eylemlerden oluşan bir başkanlık sözü verdim. Bu, Covid-19'dan kurtulmayı ve gezegenin ihtiyacına yanıt vermeyi içeriyordu. Umarım tüm bu cephelerde ilerleme görmeye devam ederiz. Temmuz ayında iklim değişikliği, çeşitlilik, eğitim ve enerji konulu üst düzey bir etkinliğe ev sahipliği yapacağım. Bu, gezegenimizi korumak için kolektif sorumluluklarımızın ne olması gerektiğini vurgulamak için önemli bir an olacak" diye konuştu.

Konsey, 28 Şubat-1 Nisan tarihleri arasında 130'dan fazla devlet adamına ev sahipliği yapacak. Covid-19 kısıtlamaları kapsamında, yüz yüze ve çevrimiçi katılımı birleştiren hibrit bir formatta gerçekleşecek olan konseyde Filistin, Afganistan, Suriye, Güney Sudan, Myanmar, Venezuela, İran, Belarus gibi ülkelerdeki durumların yanı sıra Covid-19, engellilik, iklim değişikliği, çocuk ve azınlık hakları gibi konular gündemde olacak.

Konsey ayrıca, 5 haftalık oturum boyunca 30'dan fazla insan hakları uzmanı ile grubu tarafından sunulan ve 40'tan fazla konuyu kapsayan 100'den fazla raporu değerlendirecek.

İnsan Hakları Konseyi 47 üye ülkeden oluşan, dünyada insan haklarının geliştirilmesini ve korunmasını güçlendirmek için 15 Mart 2006'da oluşturulan Birleşmiş Milletler sisteminin hükümetler arası bir organıdır.

Melike Yazır

