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BM: 'Irak'taki balık ölümünün nedeni ölümcül KHV virüsü'

BM: 'Irak'taki balık ölümünün nedeni ölümcül KHV virüsü'
BM: 'Irak'taki balık ölümünün nedeni ölümcül KHV virüsü'

Birleşmiş Milletler (BM) geçen yıl Irak’ta milyonlarca balığın ölmesinin nedeninin KHV virüsü olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Irak'ta milyonlarca sazan balığının ölümüyle ilgili Başbakan Adil Abdülmehdi kriz masası oluşturmuştu. Kriz masası, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yardım istemişti. BM'nin İsveç, Ürdün ve İtalya'daki laboratuvarında yapılan test sonuçları açıklandı. BM, milyonlarca sazan balığının ölümünün sebebinin, çevre kirliliği veya su oranının azalmasından değil, öldürücü KHV virüsü olduğunu duyurdu. Açıklanan test sonuçlarına göre, balık katliamının nedeninin ağır metaller veya hidrokarbonlar veya böcek ilaçları olmadığı vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü, balık ölümü nedenini Fırat Nehri'ndeki yüksek su kirliliğinden kaynaklandığını açıklamıştı.  

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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