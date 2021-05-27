BM: 'İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları savaş suçu teşkil edebilir'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarının orantısız olduğu gösterilirse savaş suçu teşkil edebileceğini kaydederek "Siviller ve sivillerin nesneleri üzerinde gelişigüzel ve orantısız etkiler olduğu tespit edilirse, bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir" ifadelerini kullandı. Müslüman devletlerin talebi üzerine BM İnsan Hakları Konseyi'nin 47 üyeli Cenevre forumunda özel bir oturumunu açan Bachelet, İsrail'in bu binaların çoğunun silahlı gruplara ev sahipliği yaptığını veya askeri amaçlarla kullanıldığını iddia etmesine rağmen, bu konuda kanıt bulunmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Melike Yazır

