BM, Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlıklarına başladı

Birleşmiş Milletler (BM), 2017 yılında İsviçre'nin Crass-Montana kentinde yapılan Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bir kez daha Kıbrıs'ta tarafları ve garantör ülkeleri 5+1 konferansta bir araya getirmeyi planlıyor. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, hazırlıklar için adaya geldi. Lute ve BM Kıbrıs Barış Gücü'nün Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bugün görüşmeler gerçekleştirdi. Lute, yarın da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşecek. Lute, yarın saat 11.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Özel Danışman Lute, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastrasiadis ile ise öğleden sonra bir araya gelecek. Lute, Kıbrıs'taki temaslarının ardından Çarşamba günü Yunan hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere Atina'ya, ardından Ankara'ya geçecek.

BM, adada KKTC ve GKRY liderleri ile görüşmeler sonrası Atina, Ankara, daha sonra üçüncü garantör ülke İngiltere hükümeti ile görüşerek ilgili tüm tarafları 5+1 konferansta bir araya getirerek çöken müzakereleri yeniden başlatmayı planlıyor.



Emir Abdurrahman Bulut