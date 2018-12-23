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BM Kırım'da insan hakları ihlallerine ilişkin kararı kabul etti

BM Kırım'da insan hakları ihlallerine ilişkin kararı kabul etti
BM Kırım'da insan hakları ihlallerine ilişkin kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna tarafından sunulan Kırım’da insan hakları ihlallerine ilişkin öneriyi onayladı. Rusya’dan ise bu karara tepki geldi.

BM Genel Kurulu, Ukrayna tarafından kurula sunulan Kırım'da insan hakları ihlallerine ilişkin öneriyi 65 evet oyu ile kabul etti. Yapılan oylamada 27 ülke hayır oyu kullanırken, 70 ülke ise çekimser oy kullandı.

Rusya'nın BM Genel Kurulundaki daimi temsilcisi Vasili Nebenzya ise, kararın geçersiz ve tahrif edilmiş bilgilere dayanarak yüksek oranda siyasallaştırıldığını savundu. Rus diplomat, aynı zamanda herkesi Kırım'ı ziyaret etmeye ve orada yaşayanların haklarının ihlal edilip edilmediğini yerinde görmeye davet etti.  

Şehriyar İmanbeyli
 

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