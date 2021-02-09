BM Libya Destek Misyonu: 'Libya tarafları 2 aylık geçici bütçe üzerinde anlaştı'

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya tarafların 2 aylık ulusal bütçe üzerinde anlaştığını açıkladı. Bütçeye ilişkin açıklama yapan UNSMIL, "Libya hükümeti, 3 Şubat tarihinde 2 aylık bir ara bütçe yayınladı. Şimdi 2014 yılından bu yana, Libya'nın tek bir ulusal bütçesi var" ifadesini kullandı.

UNSMIL, UNSMIL'ın ofisleri, uluslararası finans kurumlarının ve Berlin Süreci Ekonomik Çalışma Grubu desteğiyle, bütçe üzerinde anlaşmaya varıldığını vurguladı.

Bütçe için özel komite

UNSMIL tarafından yapılan açıklamada, 2 aylık bütçe anlaşmasını oluşturulan Birleşmiş Yürütme Otoritesi'nin 2021 için tam bir bütçe üzerinde bir anlaşma sağlayacağı da kaydedildi. Açıklamada “Yeni oluşturulan Birleşmiş Yürütme Otoritesi, ülkenin ulusal çıkarlarını ilerletmek, Libya egemenliğini yeniden tesis etmek, Libya petrol kaynaklarının adil bir şekilde yönetilmesi konularında yardımcı olacağını umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.