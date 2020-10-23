BM: 'Libya'da tarihi ateşkes sağlandı'

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımı ile Libya'da uzun süredir devam eden iç çatışmada savaşan iki tarafın "Libya'nın tüm bölgelerinde kalıcı bir ateşkes" sağlamak için bir anlaşma imzaladığını söyledi. BM anlaşmayı "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından önümüzdeki ay Tunus'ta siyasi görüşmelerin yapılması bekleniyor. İki taraf arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan BM'nin Libya elçisi Stephanie Turco Williams, "Kalıcı bir ateşkes anlaşmasına giden yol genellikle uzun ve zordu" dedi ve anlaşmanın "Libyalıların çektiği acıları sona erdirme ve çatışma nedeniyle yerlerinden edilenlerin evlerine dönmelerine izin verme" konusundaki umudunu dile getirdi.

Öte yandan, Williams, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkede hava ve kara yollarının açılması ve Libya'nın hayati petrol endüstrisinin bir kez daha faaliyete geçmesi için önlemler alınması konusunda anlaşmalar olduğunu söylemişti. Kuzey Afrika ülkesi Libya, Muammer Kaddafi'nin 2011'de NATO destekli bir ayaklanmada devrilmesi ve öldürülmesinden bu yana siyasi ve sosyal bir kaos içinde.

Libya, 2014'ten beri başkent Trablus'ta BM destekli bir hükümeti ülkenin doğusundaki rakip otoritelerle karşı karşıya getiren bir çatışma içerisindeydi. Çatışmayı çözmek için daha önceki birçok diplomatik çaba gibi, Cuma günkü anlaşma da uzun vadede Libya'nın siyasi ve mezhepsel manzarasının karmaşık yapısı nedeniyle uygulanamayabilir. Ancak BM, anlaşmanın "Libya'da barış ve istikrar için önemli bir dönüm noktası" olduğu görüşünde.

Mustafa Ulusoy