İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BM: 'Libya'daki hava saldırısından kaçanlar Libyalı muhafızlar tarafından vuruldu'

BM: 'Libya'daki hava saldırısından kaçanlar Libyalı muhafızlar tarafından vuruldu'
BM: 'Libya'daki hava saldırısından kaçanlar Libyalı muhafızlar tarafından vuruldu'

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus yakınlarındaki mülteci gözaltı merkezine gerçekleştirilen ve 6'sı çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kaçanların Libyalı muhafızlar tarafından vurulduğuna dair bilgiler edindikleri bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un 15 kilometre doğusundaki Tajoura Mahallesi'nde bulunan mülteci gözaltı merkezine Salı günü geç saatlerde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, Libyalı muhafızların hava saldırısı sırasında mülteci gözaltı merkezinden kaçanlara ateş ettiği bilgisi yer aldı. BM'nin raporunda, iki hava saldırısı gerçekleştirildiği, birinin boş bir garaja, diğerinin ise içinde yaklaşık 120 mültecinin bulunduğu bir hangara isabet ettiği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.