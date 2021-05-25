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BM, Putin-Biden görüşmesine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi

BM, Putin-Biden görüşmesine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi
BM, Putin-Biden görüşmesine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi (UNOG) Sözcüsü Alessandra Vellucci, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak görüşmeye destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşme yapacağı günün erken saatlerinde duyurulmuştu. Duyurunun ardından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, iki liderin görüşmesine destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "UNOG, başkanlık zirvesinin Cenevre'de yapılmasından çok memnun. Bu, Cenevre'nin üst düzey uluslararası etkinlikler için tercih edilen bir mekan olarak rolünü teyit ediyor. Elbette, istenirse görüşmeyi desteklemek için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

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