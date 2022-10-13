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BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını kınadı

BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını kınadı
BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile Rusya’nın Ukrayna’dan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etmesi ezici çoğunlukla kınandı.

BM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bölgelerdeki "yasadışı sözde referandumları" kınayan ve ilhak beyanını geri almasını talep eden karar kabul edildi. Rusya'nın Ukrayna'dan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini yasadışı ilhak etmesi 143 lehte oy ile kınandı.

Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Pakistan dahil olmak üzere 35 ülke çekimser kalırken, Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Suriye ve Nikaragua aleyhte oy kullandı.

Karar, tüm devletlere, BM'ye ve uluslararası kuruluşlara Rusya'nın ilhak iddialarının hiçbirini tanımama çağrısında bulunuyor ve Rusya'nın ilhak beyanının derhal geri alınmasını talep ediyor.

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