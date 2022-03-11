BM: “Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullandığına ilişkin raporlar var”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rus birliklerinin Ukrayna'daki yerleşim bölgelerinde birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar alındığını ifade eden Throssell, bu tür silahların ayrım gözetmeksizin kullanılmasının savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Misket bombalarının geniş bir alanı etkilemesi nedeniyle yerleşim bölgelerinde kullanımının uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Throssell, "Rus makamlarına, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırılar ile ayrım gözetmeden yapılan her türlü saldırının uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu ve savaş suçu sayılabileceğini hatırlatıyoruz" dedi.

BM, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 549 sivilin öldüğünü, 957 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.